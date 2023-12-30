Израильские истребители нанесли удары по военным целям "Хезболлах" на юге Ливана

Израильские военные назвали Кафр-Келу "оплотом "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 декабря. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по "многочисленным целям" шиитского движения "Хезболлах" в районе населенного пункта Кафр-Кела на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители ВВС ЦАХАЛ атаковали террористические объекты "Хезболлах" в районе Кафр-Келы на юге Ливана в ходе операции, которая включала две масштабные серии ударов по многочисленным целям", - говорится в сообщении.

Израильские военные назвали Кафр-Келу "оплотом "Хезболлах". "Организация ["Хезболлах"] эксплуатирует [гражданскую] инфраструктуру в этом районе в террористических целях, используя мирных жителей в качестве живого щита для своей деятельности", - продолжили в армейской пресс-службе, отметив, что "с начала военных действий [7 октября] "Хезболлах" осуществила большое количество пусков [снарядов] из Кафр-Келы в сторону израильской территории".