Нетаньяху: война в Газе будет продолжаться "много месяцев" до достижения всех целей

По словам премьер-министра Израиля, достижение победы требует больше времени

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 декабря. /ТАСС/. Израильская военная операция против движения ХАМАС в секторе Газа будет продолжаться еще "много месяцев" до достижения всех ее целей. С таким заявлением выступил в ходе пресс-конференции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Достижение победы требует больше времени. Война будет продолжаться еще много месяцев. Моя политика ясна - продолжать сражаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны. Мы позаботимся о том, чтобы ХАМАС больше не представляло угрозы Израилю", - сказал Нетаньяху.

"Война в самом разгаре. Мы боремся на всех фронтах", - добавил израильский премьер.

По словам главы правительства, Израиль "добился значительных успехов", в частности уничтожены "более 8 тыс. террористов ХАМАС" в секторе Газа.

Премьер также заявил, что израильские военные "будут бороться всеми силами, пока не будет восстановлена безопасность для жителей севера [Израиля]". "Если [ливанское шиитское движение] "Хезболлах" расширит боевые действия, оно получит такие удары, которые ей даже не снилось", - предупредил Нетаньяху, отметив, что "то же самое относится и к Ирану".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.