В Китае заявили об имеющейся возможности решить вопрос Тайваня

Представитель Канцелярии по делам острова Госсовета КНР Чэнь Биньхуа отметил, что суверенитет и территориальная целостность республики не терпят разделения

ПЕКИН, 30 декабря. /ТАСС/. Китай выступает против сепаратистских попыток добиться "независимости Тайваня" и обладает возможностями и волей для решения тайваньского вопроса и осуществления национального воссоединения. Об этом заявил представитель Канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Чэнь Биньхуа.

"Материковая часть решительно выступает против сепаратистских попыток добиться "независимости Тайваня" и обладает возможностями для защиты национального суверенитета и волей решить тайваньский вопрос и осуществить национальное воссоединение", - сказал он, комментируя высказывания заместителя главы администрации Тайваня Лай Циндэ о "независимости Тайваня" в ходе теледебатов кандидатов на пост лидера острова.

"В мире есть только один Китай, и материковая часть, и Тайвань принадлежат одному и тому же Китаю", - напомнил Чэнь Биньхуа, добавив, что "суверенитет и территориальная целостность Китая не терпят разделения".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.