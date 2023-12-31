Вучич заявил, что Сербия будет хранить дружбу с Россией и Китаем

Президент республики подчеркнул, что страна не будет вводить санкции против РФ или выступать с заявлениями против Москвы и Пекина, чтобы "кого-то удовлетворить"

БЕЛГРАД, 31 декабря. /ТАСС/. Сербия будет выстраивать самостоятельную политику, продолжать путь в ЕС и хранить традиционно дружеские отношения с Россией и Китаем, несмотря на недовольство других. Об этом заявил ее президент Александар Вучич.

"Сербия останется свободной, суверенной и независимой страной, которая будет принимать собственные решения и продолжать свой путь в ЕС, несмотря на то, что в Европе есть много тех, кто хотел бы сбить Сербию с этого пути. Сербия с такой же гордостью будет продолжать хранить свою традиционную дружбу и наилучшие возможные отношения с Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией", - отметил Вучич, добавив, что его страна не намерена вводить санкции против РФ или постоянно выступать с заявлениями против Москвы и Пекина, чтобы "кого-то удовлетворить".

"Мы не будем никому угождать, наша задача - это сделать все важное в интересах нашего народа, граждан республики, а не в интересах какой-либо другой страны или организации", - заключил глава государства.

1 ноября Вучич отмечал, что его страна не откажется от евроинтеграции, но это не помешает ей сохранить традиционные отношения с Россией и Китаем.

Ранее глава государства подчеркивал, что самостоятельная позиция Сербии и отказ от присоединения к санкционной политике, направленной против России, позволили республике укрепить репутацию свободной и независимой страны. Вучич отдельно отмечал, что в связи с давлением по санкционному вопросу ситуация очень напряженная и становится все труднее. Он пообещал прямо сказать гражданам, когда Сербия окажется не в силах воздерживаться от введения санкций.