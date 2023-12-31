В ЕК заявили, что Украина может подключиться к ЕС в нескольких областях до вступления

Заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова отметила, что государства-кандидаты могут приблизиться к сообществу, в плане совместного использования цифровых технологий, энергетики, транспортной инфраструктуры

БРЮССЕЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Украина и другие страны могут подключиться к деятельности Евросоюза в нескольких областях еще до получения полноправного членства в сообществе. Об этом заявила газете Pravo заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

"Я рада, что более не существует представление о полном членстве или отсутствии членства [в ЕС], - сказала она. - Мы определили несколько областей, в которых государства-кандидаты могут приблизиться к сообществу, не будучи его членами. Они могут присоединиться в плане [совместного использования] цифровых [технологий], энергетики, транспортной инфраструктуры. Государство-кандидат может получить доступ к европейскому рынку, хотя и с ограничениями. Мы можем взаимно признавать [документы об образовании и свидетельства о присвоении] профессиональных квалификаций. Украина может получить все это еще до того, как станет полноправным членом сообщества".

Реализация процесса принятия Украины в ЕС не растянется на десятилетия, считает Юрова. "Я видела бы это скорее на годы. Процессуально ближе [к вступлению в] ЕС находятся Черногория, Сербия, Северная Македония и Албания, с которыми уже начались переговоры", - отметила она.

Действия РФ на Украине, по словам Юровой, укрепили единство ЕС в вопросе поддержки Киева. Принятое недавно в сообществе решение начать переговоры о вступлении Украины было верным с моральной точки зрения, добавила заместитель председателя Еврокомиссии. "Начнется [после открытия переговоров] гораздо более [тяжелая] работа. Все украинские законы должны быть адаптированы к европейским нормам. Это начало действительно сложного процесса. Украинцы заявляют, что готовы к этому", - сказала Юрова.