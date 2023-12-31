ЕС впервые в истории утвердил "частичный Шенген" для Румынии и Болгарии

В заявлении испанского председательства Евросоюза отмечается, что пограничный контроль внутри шенгенской зоны на морском и воздушном транспорте отменят в марте 2024 года

БРЮССЕЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Совет ЕС принял официальное решение отменить с марта 2024 года паспортный контроль между странами шенгенского пространства, Румынией и Болгарией, но только на воздушном и морском транспорте, на наземных пунктах пропуска он сохранится, сообщила миссия Испании, председательствующей до конца года в Совете ЕС. Введение "частичного Шенгена" для этих двух стран стало первым прецедентом в истории ЕС.

"Совет ЕС принял решение расширить шенгенскую зону для Болгарии и Румынии. Внутренний (внутри шенгенской зоны - прим.ТАСС) пограничный контроль на морском и воздушном транспорте будет отменен в марте 2024 года, решение об отмене контроля на наземных пограничных пунктах будет принято позднее", - говорится в заявлении испанского председательства ЕС.

Румыния и Болгария ожидают присоединения к Шенгену 16 лет с момента их вступления в ЕС в 2007 году.