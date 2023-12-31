Опрошенных канадцев в 2023 году больше всего беспокоили финансовые проблемы

Почти 18% респондентов встревожены высокой инфляцией

ОТТАВА, 31 декабря. /ТАСС/. Финансовые вопросы и экономические проблемы Канады больше всего беспокоили канадцев в 2023 году. Об этом в эфире телеканала CTV заявил руководитель исследовательской компании Nanos Research Ник Нанос.

"Канадцев по-прежнему больше всего беспокоят проблемы, связанные с их кошельком", - сказал он. По словам эксперта, речь идет об инфляции (она беспокоит почти 18% респондентов), экономических проблемах страны в целом и вопросах трудоустройства (13,5%), а также росте цен на жилье и аренду (11,1%). При этом вопросы войны и мира тревожат лишь 2,9% участников социологического исследования.

Ранее в другом исследовании Nanos Research большинство его участников (54%) сообщили, что намерены экономить на рождественских и новогодних праздниках из-за финансовых проблем.