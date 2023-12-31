В Сирии две базы США подверглись ракетным атакам

В частности, шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" сообщило, что нанесло удары по базам в провинции Дейр-эз-Зор и районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке республики

БЕЙРУТ, 31 декабря. /ТАСС/. Отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали военную базу США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление формирования, по территории американского объекта выпустили 12 ракет. Шиитские бойцы утверждают, что, несмотря на открытый по ним огонь из зенитных средств, ракеты поразили все цели.

Одновременно был нанесен удар по военной базе США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. По информации телеканала, в момент атаки на территории военного объекта прогремело несколько взрывов, они были слышны в окрестностях.

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в Telegram-канале, предупредили, что "продолжат наносить удары по американским базам в Сирии и Ираке, поскольку США принадлежит ключевая роль в поддержке израильской агрессии против палестинцев в секторе Газа и Южном Ливане".