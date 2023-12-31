В Болгарии заявили, что не принимали новые условия вступления в Шенген

Речь идет о дополнительных условиях, связанных с беженцами из Сирии и Афганистана, уточнили в пресс-службе болгарского правительства

СОФИЯ, 31 декабря. /ТАСС/. Правительственная пресс-служба Болгарии подтвердила частичное вступление в Шенген, подчеркнув, что новые условия, связанные с беженцами из Сирии и Афганистана, страна не принимала.

"С конца марта 2024 года контроль на воздушных и морских границах с государствами Шенгенского пространства для Болгарии отменяется. Единогласное решение об этом Совет ЕС принял 30 декабря. <...> Несмотря на ранее распространенную дезинформацию, Болгария не принимает дополнительные условия, связанные с беженцами из Сирии и Афганистана, однако берет на себя обязательства продолжить совместную работу с Австрией и Румынией по выполнению европейского законодательства, в том числе по соблюдению Дублинских соглашений о возвращении лиц, которые ранее попросили убежище в Болгарии", - информировала пресс-служба. Она отметила, что в 2024 году будет обсуждаться дата прекращения паспортного контроля и на сухопутных границах.

Ранее миссия Испании, председательствующей до конца года в Совете ЕС, сообщила, что с марта 2024 года на воздушном и морском транспорте не будет паспортного контроля на границах стран Шенгенского пространства с Румынией и Болгарией, а решение об отмене контроля в наземных пунктах будет принято позднее.

Румыния и Болгария ожидают присоединения к Шенгену 16 лет (с момента их вступления в ЕС в 2007 году).