Вучич заявил, что революция в Сербии невозможна

Президент республики отметил, что народ выразил поддержку власти на выборах

БЕЛГРАД, 31 декабря. /ТАСС/. Революция или насильственный захват власти в Сербии невозможны, народ страны ясно выразил свою поддержку правящей коалиции по итогам повторного голосования 30 декабря на некоторых избирательных участках. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения в субботу из штаба коалиции, расположенного в Белграде.

"Не будет революций, насильственного захвата власти. Народ абсолютно ясно дал понять, кого он поддерживает. Это имеет ключевое значение", - подчеркнул Вучич.

В Сербии 17 декабря прошли внеочередные парламентские и муниципальные выборы. На них одержала победу коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться". Представители занявшего второе место оппозиционного блока "Сербия против насилия" утверждают, что результаты голосования были фальсифицированы. 18 декабря оппозиционеры начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии в Белграде, а 24 декабря попытались взять штурмом столичную администрацию. Беспорядки были подавлены полицией, 38 человек задержаны, 7 признали свою вину. Вучич назвал попытку захвата администрации Белграда атакой на суверенитет республики.