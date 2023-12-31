Шольц посвятил новогоднюю речь внутренней политике, упомянув Украину и США

Говоря о ситуации в обществе, канцлер ФРГ заявил о важности поиска компромиссов и диалога

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в новогоднем обращении затронул внутриполитические темы, кризис на Украине, палестино-израильский конфликт и экономику, призвав Европейский союз к сплоченности. Текст распространила пресс-служба правительства, в видеоверсии речь будет транслироваться по немецким телеканалам в течение воскресенья.

"Как только коронавирус немного отступил, Россия начала войну в центре Европы, - утверждал канцлер в начале речи. - Вскоре после этого президент России отключил нам газ, а осенью [движение] ХАМАС напало на Израиль". "Наш мир стал более беспокойным и жестоким, он меняется с головокружительной быстротой. Именно поэтому мы тоже должны меняться, и это беспокоит многих из нас", - указал Шольц. По его словам, год назад многие эксперты предсказывали Германии экономический спад на 3-5%, были опасения по поводу перебоев в подаче электроэнергии. "Все обернулось иначе: инфляция упала, зарплаты и пенсии выросли, газохранилища заполнены", - сказал канцлер, не приведя подробной статистики.

Шольц упомянул недавний вердикт Федерального конституционного суда, из-за которого образовалась многомиллиардная дыра в бюджете. "Мы не сможем реализовать все задуманные проекты. Но в следующем году мы продолжим инвестировать рекордные суммы в наше будущее", - заверил он.

Канцлер затронул международную тематику через призму предстоящих выборов в ЕС и США. "Европейский союз придает нам сил. Когда ЕС действует как единое целое, он действует в интересах 400 млн граждан, - сказал Шольц. - Важно, чтобы после европейских выборов в следующем году Европа стала еще более сплоченной и сильной. Потому что российская война на востоке нашего континента не окончена, не окончен и вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. А в следующем году в США состоятся президентские выборы, возможно, с далеко идущими последствиями, в том числе и для нас в Европе".

В заключительной части обращения канцлер напомнил о важности демократии для Германии, вспомнил о падении Берлинской стены. Говоря о ситуации в обществе, он заявил о важности поиска компромиссов и диалога. "Если мы будем относиться друг к другу с уважением, то нам не придется бояться будущего, тогда 2024 год может быть хорошим для нашей страны", - отметил он.

После начала специальной военной операции на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба" и российский трубопроводный газ из-за диверсий на трех ветках "Северных потоков". Исследование швейцарской консалтинговой фирмы Prognos показало, что цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся в полном объеме.