Сунак в новогоднем обращении не упомянул Украину

При этом в 2022 году тему украинского конфликта премьер Великобритании в своем выступлении затрагивал

ЛОНДОН, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не стал упоминать Украину в своем новогоднем обращении к жителям королевства, хотя в 2022 году тема украинского конфликта фигурировала в его выступлении.

Вместо этого глава британского правительства сосредоточился на внутриполитических достижениях властей и планах на будущее. "Мы обеспечиваем рост экономики. Мы сократили инфляцию вдвое. Мы снизили налоги для бизнеса до минимального уровня в современной британской истории. И несколько недель назад нам удалось привлечь инвестиции в размере £60 млрд ($75 млрд) в Великобританию. Поэтому мое новогоднее обещание - продолжать идти вперед", - говорится в заявлении Сунака, которое распространила канцелярия на Даунинг-стрит, 10.

Он указал, что на следующей неделе британское правительство представит план снижения налогов для 27 млн человек, благодаря которому размер их налоговых отчислений в среднем снизится на £450 ($570). "Нам следует смотреть в будущее с гордостью и оптимизмом", - добавил премьер.

Год назад в своем первом новогоднем послании в качестве главы правительства Сунак заявил, что Соединенное Королевство, несмотря на экономические трудности, продолжит поддерживать Украину. Британские власти не раскрывали объемы военной помощи Киеву в следующем финансовом году, который стартует 6 апреля 2024 года и завершится 5 апреля 2025 года.

После начала российской специальной военной операции на Украине Великобритания оказала киевским властям военную помощь на сумму £4,6 млрд ($5,9 млрд) - по £2,3 млрд каждый год. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон в интервью газете The Sunday Telegraph на прошлой неделе заявил, что Лондон рассчитывает в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне предоставляемую Украине помощь.