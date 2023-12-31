31 декабря, 00:34
Палестино-израильский конфликт

При обстреле израильской армией Газы погибли 25 палестинцев

По данным агентства Tasnim, также сообщается об ожесточенных боях между силами палестинского сопротивления и подразделениями Армии обороны Израиля на севере анклава

ДУБАЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Не менее 25 палестинцев погибли в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на Минздрав анклава.

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Как отмечает агентство, 25 палестинцев погибли во время обстрела израильскими военными жилых кварталов на юге и в центральной части Газы.

Также сообщается об ожесточенных боях между силами палестинского сопротивления и подразделениями Армии обороны Израиля на севере анклава. Как передает ливанский телеканал Al Mayadeen, боестолкновения идут в густонаселенных кварталах Ат-Туффа и Аль-Дарадж, расположенных к северу от Газы. 

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