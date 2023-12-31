При обстреле израильской армией Газы погибли 25 палестинцев

По данным агентства Tasnim, также сообщается об ожесточенных боях между силами палестинского сопротивления и подразделениями Армии обороны Израиля на севере анклава

ДУБАЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Не менее 25 палестинцев погибли в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на Минздрав анклава.

Как отмечает агентство, 25 палестинцев погибли во время обстрела израильскими военными жилых кварталов на юге и в центральной части Газы.

Также сообщается об ожесточенных боях между силами палестинского сопротивления и подразделениями Армии обороны Израиля на севере анклава. Как передает ливанский телеканал Al Mayadeen, боестолкновения идут в густонаселенных кварталах Ат-Туффа и Аль-Дарадж, расположенных к северу от Газы.