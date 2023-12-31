31 декабря, 00:37
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: десятки палестинцев пострадали во время рейда армии Израиля на Западном берегу

По информации телеканала, четверых задержали израильские военные

ДУБАЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит рейд в городе Бейт-Авва на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, десятки палестинцев ранены, четверо задержаны израильскими военными.

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По данным телеканала, во время рейда в городе Бейт-Авва, расположенном к югу-западу от Хеврона, "десятки палестинских граждан получили ранения", многие подверглись воздействию примененного израильскими войсками слезоточивого газа. Также отмечается, что четверо палестинцев были арестованы военнослужащими ЦАХАЛ. 

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