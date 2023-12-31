В Венесуэле заявили, что оставят армию развернутой до ухода британского корабля из Гайаны

Венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес отметил, что войска на всей территории республики "сохраняют бдительность для защиты территориальной целостности и суверенитета"

КАРАКАС, 31 декабря. /ТАСС/. Оперативное развертывание Национальных боливарианских вооруженных сил Венесуэлы на атлантическом побережье страны будет продолжаться до тех пор, пока корабль ВМС Великобритании Trent не покинет воды, в которых предстоит провести делимитацию между республикой и Гайаной. Об этом заявил венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес на странице в Х (ранее Твиттер).

В видеоролике с главного командного пункта министр заявил, что "вооруженные силы останутся развернутыми до тех пор, пока британское империалистическое судно не выйдет из вод между Венесуэлой и Гайаной". Он подчеркнул, что войска на всей территории страны "сохраняют бдительность для защиты территориальной целостности и суверенитета".

В ответ на прибытие корабля британских ВМС Trent к берегам Гайаны президент Венесуэлы Николас Мадуро дал указание "начать оборонительные действия вооруженных сил", усилить оборону в восточной части Карибского моря и начать военные учения у Атлантического побережья Венесуэлы. Президент подчеркнул, что Венесуэла "не приемлет провокаций и угроз" и "имеет право на оборону, спокойствие и мир".

Вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на представителя британского Минобороны ранее сообщала, что Соединенное Королевство направит в Карибское море патрульный корабль Trent для дипломатической и военной поддержки Гайаны. В течение 135 лет Гайана оставалась британской колонией и до получения независимости в 1966 году называлась Британской Гвианой.