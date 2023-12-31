Ким Чен Ын заявил, что объединение Корейского полуострова невозможно

По словам лидера КНДР, Республика Корея сделала государственной политикой "объединение на основе поглощения" и "единообразность системы", что противоречит "курсу по объединению Отечества на основе принципа "один народ, одно государство, две системы"

СЕУЛ, 31 декабря./ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что больше не считает возможным объединение с Республикой Корея. Его слова привело Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Оглядываясь назад на продолжительные межкорейские отношения, наша партия пришла к выводу, что никогда не будет возможным достичь объединения с Республикой Корея, которая сделала государственной политикой "объединение на основе поглощения" и "единообразность системы", что противоречит нашему курсу по объединению Отечества на основе принципа "один народ, одно государство, две системы", - сказал Ким Чен Ын.