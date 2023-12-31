Байден заявил, что поддерживает регулярный диалог с Зеленским

Американский лидер сообщил об этом, отвечая на вопрос журналистов о контактах с украинским президентом после ударов Вооруженных сил РФ по военной инфраструктуре Украины в конце декабря

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что регулярно общается с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой Белого дома.

"Я говорю с ним регулярно", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов о контактах с Зеленским после ударов Вооруженных сил РФ по военной инфраструктуре Украины в конце декабря.

Президент США находится с семьей на острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова) в Карибском море. Он общался с журналистами после ужина с супругой в ресторане.