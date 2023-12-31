Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна быть готова "умиротворить" всю Южную Корею

В том числе речь идет о применении ядерных сил в случае чрезвычайной ситуации, отметил северокорейский лидер

СЕУЛ, 31 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы КНДР должны быть готовы в случае чрезвычайной ситуации "умиротворить" всю территорию Республики Корея, в том числе с помощью ядерного оружия. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Народная армия должна внимательно следить за ситуацией в сфере безопасности на Корейском полуострове, которая обостряется с каждым моментом, и тонко управлять этой ситуацией. Она должна выполнять политику в военной сфере по обеспечению безопасности нашего государства, а ее реакция должна быть сокрушительной", - сказал Ким Чен Ын.

"[Корейская народная армия] должна продолжить подготовку к грандиозным событиям, направленную на то, чтобы умиротворить всю территорию Южной Кореи, мобилизовав все физические средства, в том числе ядерные силы, в случае чрезвычайной ситуации", - подчеркнул Ким Чен Ын. По его словам, Вооруженные силы КНДР должны быть готовы "стремительно отреагировать на ядерный кризис, который может возникнуть".