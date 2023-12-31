СМИ: во время обстрелов Израилем сектора Газа погибли четыре палестинца

Есть также множество раненых, сообщил телеканал Al Mayadeen

ДУБАЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивный обстрел центральной части сектора Газа, применяются артиллерия и авиация. Как сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen, в результате ударов погибли не менее четырех человек.

Телеканал отмечает, что под удары израильской авиации попал город Дейр-эль-Балах, а тяжелая артиллерия обстреливает лагеря беженцев Аль-Магази, Бурейдж и Нусейрат. В результате удара по жилым домам в лагере Аль-Магази погибли не менее четырех палестинцев, есть информация о многочисленных раненых.

Также Al Mayadeen сообщает, что во время обстрелов были разрушены мечети Аль-Фуркан в Дейр-эль-Балахе и Аль-Сахаба в Аль-Магази.