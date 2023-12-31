Ким Чен Ын заявил, что действия США и Южной Кореи могут привести к войне в любой момент

Лидер КНДР также осудил развертывание американских стратегических средств на юге Корейского полуострова, а также совместные учения Соединенных Штатов и Республики Корея

СЕУЛ, 31 декабря. /ТАСС/. "Безрассудная политика противников" КНДР может спровоцировать войну на Корейском полуострове в любой момент. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на лидера народной республики Ким Чен Ына.

"[Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи] декларировал, что, если США и Южная Корея в конце концов попробуют пойти на военную конфронтацию с нами, наши силы сдерживания ядерной войны без колебаний примут серьезные меры. [Он] констатировал, что из-за безрассудной политики врагов, направленной на провокацию вторжения на Север, на Корейском полуострове в любой момент может вспыхнуть война", - информирует ЦТАК. Ким Чен Ын также дал указания подготовить вооруженные силы к решительным действиям, в том числе к "умиротворению всей территории южной части [страны]" - Республики Корея.

"Если взглянуть тщательно на конфронтационные шаги в военной сфере, которые совершают враждебные силы, и на ежечасно ухудшающуюся опасную обстановку на Корейском полуострове, слово "война" для нас окажется не абстракцией, а действительно приближающейся реальностью", - сказал Ким Чен Ын. Лидер КНДР выступал на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Говоря об отношениях с США, он повторил принцип "сила в ответ на силу" и заявил, что намерен проводить "сверхжесткий наступательный курс". Ким Чен Ын осудил развертывание американских стратегических средств на юге Корейского полуострова и совместные учения США и Республики Корея.

Ким Чен Ын также дал указание еще более укреплять отношения с "независимыми антиимпериалистическими странами, которые поднялись на борьбу с американским и западным гегемонизмом".