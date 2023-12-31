Лидер КНДР приказал наращивать ядерный арсенал и флот беспилотников

Ким Чен Ын считает, что в 2024 году страны будут "упорно бороться" за реализацию плана по производству ядерного оружия

СЕУЛ, 31 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын указал на значение производства беспилотников и распорядился нарастить ядерный арсенал. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным агентства, Ким Чен Ын подчеркнул, что и в 2024 году "развернется упорная борьба" за реализацию плана по производству ядерного оружия, будет "выстроена надежная основа" для того, чтобы было возможно последовательно увеличивать производство этого вида оружия массового поражения.

Лидер КНДР призвал ко "второй революции в судостроении" и указал, что необходимо в кратчайшие сроки выполнить "пять задач в сфере развития сил обороны", развивая подводный и надводный флот.

Ким Чен Ын подчеркнул значение разработки и производства всех видов беспилотных аппаратов и мощных средств радиоэлектронной борьбы в соответствии со спецификой современной войны. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи выступал на пленуме ее ЦК.