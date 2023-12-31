Пак Чон Чхон стал заместителем Ким Чен Ына в военном комитете партии

Членом политбюро и секретарем ЦК ТПК также стал директор отдела партии, ответственного за производство боеприпасов, Чо Чхун Рён

СЕУЛ, 31 декабря. /ТАСС/. Маршал Пак Чон Чхон снова выбран заместителем председателя Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

1 января 2023 года стало известно, что Пак Чон Чхон был снят с этой должности. В результате нынешнего пленума он был снова включен в политбюро ЦК ТПК и стал секретарем партийного органа. Южнокорейское агентство Yonhap указывает, что заместитель председателя ЦВК ТПК - второй по влиянию человек в военной сфере в стране. Пак Чон Чхон занимал должность председателя Генштаба Корейской народной армии, в 2020 году он получил звание маршала.

Ранее южнокорейская разведка назвала высокой вероятность того, что КНДР "пойдет на военные провокации в начале следующего года". В качестве одной из причин для подобной оценки было названо возвращение Пак Чон Чхона на политическую сцену. По данным Сеула, он несет ответственность за инцидент с подрывом северокорейских мин в 2015 году, в результате которого пострадали два южнокорейских солдата.

Членом политбюро и секретарем ЦК ТПК также стал Чо Чхун Рён, директор отдела партии, ответственного за производство боеприпасов.