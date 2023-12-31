Премьер Баварии заявил о необходимости 100 тыс. дронов и регулярных призывов для армии ФРГ

По словам Маркуса Зёдера, против новых угроз следует использовать новые технологии

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Армии ФРГ нужна модернизация, чтобы она могла быть в состоянии защититься от потенциальных угроз. Об этом заявил премьер Баварии Маркус Зёдер в интервью газете Bild am Sonntag.

"Мы должны сделать нашу страну на 100% обороноспособной", - сказал он. По его словам, против новых угроз следует использовать новые технологии. "Поэтому нашим вооруженным силами нужна армия дронов в 100 тыс. единиц", - отметил политик. Также Германии, по его словам, требуется, современная инфраструктура с новыми казармами.

Зёдер возглавляет Христианско-социальный союз, который вместе с Христианско-демократическим союзом формирует крупнейшую оппозиционную фракцию в Бундестаге.

В Германии сейчас нет призыва. Всеобщая воинская обязанность отменена с 1 июля 2011 года. Этот шаг Зёдер с сегодняшней перспективы назвал ошибкой. "Чтобы обеспечить надлежащую базовую подготовку, служба должна длиться не менее семи месяцев", - сказал он, уточнив, что даже если будет когда-либо принято решение о возвращении регулярных призывов, то на реализацию уйдет пять лет.

"Нам придется перестраховываться на случай, если США и Трамп оставят нас одних, - отметил политик. - В дополнение к функционирующему оборонному щиту США нам следует также подумать о европейском атомном щите". Каких-либо подробностей он не привел.

Также премьер федеральной земли высказался за строительство "общего для Европейского союза авианосца".