В Румынию после 10 февраля 2022 года въехали свыше 7 млн украинских беженцев

За прошедшие сутки в эту страну прибыл 9 551 украинец

БУХАРЕСТ, 31 декабря. /ТАСС/. Более 7 млн украинских беженцев въехали на территорию Румынии после 10 февраля 2022 года. Об этом сообщил генеральный инспекторат пограничной полиции.

Румынские власти ведут подсчет въехавших в страну украинцев с 10 февраля, называя интервал 10-24 февраля "предконфликтным периодом". Так, за прошедшие сутки в Румынию прибыл 9 551 украинец, а начиная с 10 февраля 2022 года в страну въехали 7 008 683 украинских гражданина.

Румыния, как правило, служит транзитной страной для въезжающих украинцев, большая часть которых движется дальше в страны Западной Европы.

По данным министерства труда, с начала конфликта в Румынии были организованы две биржи труда для украинцев. Согласно последним данным, около 7 тыс. украинских беженцев заключили в стране трудовые контракты и 19 тыс. зарегистрированы как лица, находящиеся в поисках работы.