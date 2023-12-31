Лукашенко поручил перевести на усиленный режим несения службы внутренние войска МВД

Министру обороны Виктору Хренину президент поручил усилить бдительность

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с руководителями силовых структур страны поручил перевести на усиленный режим службы все подразделения МВД страны, в том числе внутренние войска. Об этом сообщило агентство БелТА.

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель доложил главе государства об оперативной обстановке, складывающейся вокруг Белоруссии, а также ситуации внутри страны. КГБ работает в усиленном режиме.

"Мы констатируем в целом, что обстановка остается контролируемой. Мы работаем в усиленном режиме совместно с нашими коллегами из МВД, Госпогранкомитета, министерства обороны, - отметил Тертель. - КГБ полностью готов к выполнению этой задачи как в регионах нашей страны, так и в столице нашего государства".

Министру обороны Виктору Хренину, проинформировавшему президента о ситуации вокруг республики, в том числе на границе с сопредельными государствами, Лукашенко поручил усилить бдительность. "Комплекс мероприятий, который нами спланирован во взаимодействии с министерством внутренних дел, Государственным пограничным комитетом, Комитетом государственной безопасности, позволит обеспечить спокойные выходные и праздничные дни для наших граждан", - заверил Хренин.

Он напомнил, что военное присутствие США и НАТО в Восточной Европе и в соседних с Белоруссией государствах остается на высоком уровне. "Охрана государственной границы в воздушном пространстве спланирована наиболее подготовленными расчетами в усиленном составе. Усиленным составом и наиболее подготовленными расчетами также организовано ведение разведки. Для этого мы задействовали все современные средства, которые поступили на вооружение", - заявил глава белорусского Минобороны, отметив, что для избежания провокаций на границе с Украиной и ее прикрытия туда были направлены лучшие спецподразделения вооруженных сил.

Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов сообщил, что обстановка на границах республики резких изменений не претерпела, вместе с тем сохраняется определенная напряженность на украинском направлении. На основании распоряжения президента уточнены задачи соединениям и воинским частям органов пограничной службы. "Подразделения границы и пограничного контроля выполняют задачи в усиленном режиме", - отметил руководитель Госпогранкомитета, добавив, что в постоянной готовности к выполнению задач при изменении обстановки находятся и оперативно-тактические резервы.