Контейнеровоз Hangzhou в Красном море подал второй сигнал бедствия менее чем за сутки

CENTCOM ранее сообщило о попадании в него ракеты

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk, находящийся в Красном море, подал второй сигнал бедствия менее чем за 24 часа. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженнных сил США (CENTCOM).

"31 декабря в 6:30 утра по времени Саны (совпадает с московским - прим. ТАСС) контейнеровоз Maersk Hangzhou подал второй сигнал бедствия менее чем за 24 часа, сообщив, что подвергся нападению четырех поддерживаемых Ираном небольших лодок хуситов", - говорится в сообщении командования, опубликованном в X (ранее Twitter).

Ранее CENTCOM сообщило о попадании ракеты в контейнеровоз Hangzhou в субботу вечером.

По данным командования, с лодок производился обстрел судна. Помимо этого, нападавшие пытались подняться на судно, приблизившись к нему на расстояние 20 м. Группа безопасности Hangzhou открыла ответный огонь.

Вертолеты ВМС США, находившиеся неподалеку на двух американских авианосцах, потопили три лодки. Четвертая покинула район происшествия.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.