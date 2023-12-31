Число жертв в Газе с начала эскалации приблизилось к 22 тыс.

По данным Минздрава сектора, только за минувшие сутки при бомбардировках израильских ВВС погибли не менее 150 человек

КАИР, 31 декабря. /ТАСС/. Число жертв бомбардировок и обстрелов израильской армией различных районов сектора Газа с начала эскалации напряженности в анклаве приблизилось к 22 тыс. Такие данные привел Минздрав сектора.

"С 7 октября нынешнего года число убитых палестинцев в результате атак израильских сил в Газе достигло 21 822", - указывается в заявлении ведомства, которое привел телеканал Al Hadath. За этот же период ранения получил 56 451 человек.

По данным Минздрава, только за минувшие сутки при бомбардировках израильских ВВС погибли не менее 150 человек, как минимум 286 получили ранения.