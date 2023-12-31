Нетаньяху заявил об уничтожении в Газе более 100 боевиков за неделю

Десятки террористов уничтожаются ежедневно, отметил премьер-министр Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 декабря. /ТАСС/. Израильские военные за последнюю неделю уничтожили в ходе операции в секторе Газа более 100 вооруженных палестинских радикалов. Такие данные привел на еженедельном заседании правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.

"Мы полностью поддерживаем наши войска. Они делают великолепную работу в ходе сложной войны. За последнюю неделю они уничтожили 100 террористов. Это происходит почти каждый день. Десятки террористов уничтожаются ежедневно, иногда даже больше того. Мы видим этот боевой дух, мы уничтожим ХАМАС, вернем наших заложников и победим в этой войне", - заявил премьер.