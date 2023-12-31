Оппозиция в ДРК призвала к акциям протеста против итогов президентских выборов

Ожидается, что заседание избиркома, на котором будут объявлены результаты выборов, начнется в Киншасе в 16:00 мск

ПРЕТОРИЯ, 31 декабря. /ТАСС/. Группа из девяти оппозиционных кандидатов на состоявшихся 20 декабря в Демократической Республике Конго (ДРК) президентских выборах призвала население страны к демонстрациям и акциям протеста против окончательных результатов голосования, которые в течение ближайших часов должна опубликовать Независимая национальная избирательная комиссия (ННИК).

"Необходимо выходить на улицы как только будут объявлены результаты выборов и протестовать против их фальсификации и украденных голосов", - говорится в заявлении оппозиции, обнародованном в Киншасе. Оппозиция уже попыталась 27 декабря провести в Киншасе демонстрацию протеста против того, что она называет "фальсификацией выборов". Однако власти запретили демонстрацию и она не была массово поддержана населением.

Ожидается, что заседание избиркома, на котором будут объявлены результаты выборов, начнется в Киншасе в 14:00 (16:00 мск). Согласно последним данным ННИК, действующий президент ДРК Феликс Чисекеди лидирует с 72,02% поддержки после подсчета 17,8 млн бюллетеней. На второй позиции - Моиз Катумби с 18,92% голосов.

За пост президента боролись 19 кандидатов, включая Чисекеди, который добивается переизбрания на второй срок. Президентские выборы проводятся в ДРК в один тур. Победителем становится кандидат, который набирает простое большинство голосов.