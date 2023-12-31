Си Цзиньпин заявил, что международная обстановка не повлияла на отношения РФ и КНР

Председатель КНР добавил, что за минувшие годы стратегическая координация между двумя странами стала более тесной

ПЕКИН, 31 декабря. /ТАСС/. Неспокойная международная и региональная обстановка не повлияла на стабильное развитие российско-китайских отношений в 2023 году. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравлении, направленном президенту России Владимиру Путину.

"В 2023 году, в условиях столетия перемен и неспокойной международной и региональной ситуации, китайско-российские отношения всегда сохраняли здоровое и стабильное развитие и неуклонно двигались в правильном направлении", - приводит фрагмент послания Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР также добавил, что за минувшие годы "стратегическая координация между РФ и КНР стала более тесной, а взаимовыгодное сотрудничество продолжает приносить новые результаты".