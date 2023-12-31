Кабмин Израиля из-за операции в Газе повторно отложил проведение местных выборов

Их перенесли на конец февраля 2024 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 декабря. /ТАСС/. Проведение муниципальных выборов в Израиле, которые должны были состояться еще в октябре, вновь отложено из-за продолжающейся военной операции в секторе Газа. На еженедельном заседании кабмина принято решение перенести местные выборы на конец февраля 2024 года, сообщила правительственная пресс-служба.

"Правительство этим утром (в воскресенье, 31 декабря 2023 года) единогласно одобрило подписание распоряжения о том, чтобы перенести местные выборы на 27 февраля 2024 года", - говорится в заявлении.

Это решение принято по итогам консультаций с армией, которая предоставила сведения о том, что 688 резервистов, находящихся в зоне боевых действий, не смогут покинуть расположение войск для участия в качестве кандидатов в выборах в 144 муниципалитетах, отмечается в сообщении. "В связи с этим правительство решило отложить выборы", - добавили в пресс-службе, отметив, что это решение еще должно быть одобрено Кнессетом (парламентом).

Как подчеркнул премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, проведение местных выборов в конце февраля должно позволить большему числу резервистов принять участие в этой избирательной кампании. "Мы обычно не проводим выборы в военное время, но эти выборы были назначены заранее. Они уже однажды откладывались. Хотя было бы очень сложно откладывать их на долгий срок, есть два варианта: провести их в конце января или в конце февраля. Моя рекомендация ясна: сделать это в конце февраля, чтобы позволить максимальному числу резервистов принять участие в выборах. Это основополагающее и важное право", - заявил глава правительства.