Бжания поздравил Путина с наступающим Новым годом

Президент Абхазии отметил, что в 2023 году республика и РФ подписали важнейшие соглашения, направленные на укрепление двусторонних связей

СУХУМ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом и Рождеством, отметив, что в 2023 году Абхазия и РФ подписали важнейшие соглашения, направленные на укрепление двусторонних связей. Телеграмма опубликована на официальном сайте президента Абхазии.

"Уважаемый Владимир Владимирович, примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова! Уходящий год был ознаменован поступательным развитием абхазо-российских отношений. Республикой Абхазия и Российской Федерацией подписаны важнейшие соглашения, направленные на последовательное развитие и укрепление двусторонних социально-экономических связей. Высоко ценим вашу внимательность к проблемам и нуждам Республики Абхазия, проявленную во время нашей встречи в октябре текущего года", - говорится в поздравлении.

Президент республики выразил уверенность в том, что совместная работа стран обеспечит дальнейшее развитие двусторонних отношений в деле укрепления регионального мира, стабильности и благополучия.

По словам Бжании, 2024 год Российская Федерация под руководством Путина встречает в статусе сильного государства, определяющего новый формат мироустройства, построенного на принципах справедливости, взаимного уважения и суверенитета. "Нет никаких сомнений в том, что ваша созидательная политика и впредь будет поддержана всем российским народом, друзьями и союзниками великой России", - подчеркнул Бжания.

"Пусть грядущий 2024 год станет годом больших возможностей и воплощения самых грандиозных планов! Позвольте пожелать вам, Владимир Владимирович, и всем гражданам России мира, благополучия, процветания и новых побед", - отмечается в поздравлении.