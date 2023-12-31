Премьер Финляндии заявил о подготовке новых решений ситуации с мигрантами на границе

Закрытие границы усложняет повседневную жизнь многих людей и компаний, отметил Петтери Орпо

ХЕЛЬСИНКИ, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что финские власти готовят новые решения в связи с ситуацией с мигрантами на границе. Об этом говорится в его новогоднем поздравлении, текст которого опубликовала газета Helsingin Sanomat.

"Тревожная обстановка на восточной границе нашей страны никуда не делась. Правительство внимательно следит за ситуацией и готовит новые решения, чтобы положить конец инструментализированной иммиграции. Закрытие границы усложняет повседневную жизнь многих людей и компаний. Однако приоритет - безопасность границ и Финляндии. Мы не идем на компромисс", - говорится в сообщении.

Ранее правительство Финляндии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 30 ноября по 14 декабря, два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран, граница закрылась с 15 декабря по 14 января.