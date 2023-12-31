СМИ: в Сеуле назвали власти КНДР "наследственной диктатурой"

В Министерстве национальной обороны Южной Кореи заявили, что использование ядерного оружия приведет к концу режима, сообщает телеканал MBC

СЕУЛ, 31 декабря. /ТАСС/. Использование ядерного оружия против Республики Корея приведет к концу "режима наследственной диктатуры" в КНДР. Об этом заявили в Министерстве национальной обороны Южной Кореи, сообщает телеканал MBC.

Попытка использования ядерного оружия против Республики Корея приведет к активации системы трех осей и средств расширенного сдерживания, "сокрушительному возмездию" и "концу режима Ким Чен Ына", заявили в оборонном ведомстве. Под тремя осями подразумевается концепция превентивного удара по местам дислокации ракетных сил, планы по ликвидации военно-политического руководства и система ПВО и ПРО.

В Сеуле повторили призывы к Пхеньяну отказаться от ядерного оружия. В министерстве добавили, что КНДР пытается переложить ответственность за "разлад в межкорейских отношениях" и что это одна из характерных черт ее "наследственной диктатуры". Южнокорейская сторона обещала "решительно реагировать на любые провокации".

Неназванный сотрудник министерства объединения, как сообщает агентство Yonhap, осудил враждебную по отношению к внешнему миру позицию Пхеньяна, в том числе "коренное изменение курса в отношении Юга" и укрепление ракетно-ядерного потенциала.

В ходе выступления на пленуме лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Трудовая партия Кореи больше не считает возможным мирное объединение с Республикой Корея посредством диалога. Он также отметил, что в следующем году народная республика продолжит наращивать ядерный арсенал. Генеральный секретарь указал, что КНДР и Республика Корея окончательно стали друг для друга "враждебными государствами". По его словам, вооруженные силы КНДР должны быть готовы в случае чрезвычайной ситуации "покорить всю территорию" Республики Корея, в том числе с помощью ядерного оружия.