Лукашенко поздравил Путина, лидеров СНГ и других государств с Новым годом

Поздравления направлены, в частности, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Ваагну Хачатуряну и премьер-министру этой страны Николу Пашиняну, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и первому главе государства Нурсултану Назарбаеву

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с новогодними праздниками российского коллегу Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, лидеров стран СНГ, глав государств различных регионов мира, религиозных деятелей. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с новогодними праздниками. Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ, а также государственным, политическим, общественным, творческим и религиозным деятелям, представителям деловых кругов стран Содружества, главам других стран в различных регионах мира, руководителям международных и региональных организаций", - говорится в сообщении.

Поздравления направлены, в частности, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Ваагну Хачатуряну и премьер-министру этой страны Николу Пашиняну, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и первому главе государства Нурсултану Назарбаеву, президентам Киргизии Садыру Жапарову, Таджикистана Эмомали Рахмону, Туркменистана Сердару Бердымухамедову, Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

В числе мировых лидеров, в адрес которых направлены поздравительные послания, - руководители Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, Египта, Индии, Ирака, КНДР, Кубы, Мальты, Монако, ОАЭ, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Сербии, Сирии, Турции, Экваториальной Гвинеи, ЮАР.

"Послания от имени президента Беларуси направлены также видным религиозным и общественным деятелям. Среди них Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Папа Римский Франциск, Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II, архиепископ Печский, митрополит Белградо-Карловацкий, Святейший патриарх Сербский Порфирий. Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с праздниками руководителей международных и региональных организаций, в том числе ООН, СНГ, ШОС, ЕЭК, ОДКБ", - проинформировали в пресс-службе президента.