Си Цзиньпин призвал к усилиям ради построения лучшего мира

В новогоднем обращении глава КНР признался, что тронут тем, как жители страны помогали друг другу и совместными усилиями справлялись с многочисленными трудностями

ПЕКИН, 31 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении призвал приложить усилия для построения более благополучного мира.

"В настоящее время в мире все еще есть места, охваченные пламенем войны. Китайский народ хорошо осознает ценность мира. Мы готовы работать с международным сообществом, чтобы способствовать построению сообщества с единой судьбой человечества и построению лучшего мира, помня о будущем человечества и благополучии", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин признался, что тронут тем, как жители КНР помогали друг другу и совместными усилиями справлялись с многочисленными трудностями.