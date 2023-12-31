Аббас назвал Газу и Западный берег Иордана неразделимой территорией

Палестинцы никогда не допустят перемещения с их земель, заявил президент Государства Палестина

КАИР, 31 декабря. /ТАСС/. Сектор Газа и Западный берег реки Иордан являются неразделимыми частями единого региона, и палестинцы никогда не допустят перемещения с их земель. Об этом заявил президент Государства Палестина Махмуд Аббас.

"Война на истребление, которую проводит Израиль, не разобьет наши [палестинские] территории, мы будем стойко продолжать борьбу на наших землях до победы и [обретения] независимости", - указал Аббас, слова которого привело агентство WAFA. Он добавил, что "Западный берег реки Иордан, включая Иерусалим, и сектор Газа являются единым географическим регионом, который нельзя разделить". Аббас подчеркнул, что палестинцы "никогда не допустят перемещения из Газы или с Западного берега Иордана". "Газа является частью оккупированных территорий, и мы не отступимся ни от единого ее кусочка и не откажемся от ответственности за сектор"- отметил Аббас.

Палестинский лидер указал, что "военные решения никому не принесут мира и стабильности, а скорее напротив, поставят весь регион под угрозу взрыва". Аббас подчеркнул, что единственным решением "является признание права палестинского народа на независимость и поиск политического решения проблемы на основе международного права посредством проведения международной мирной конференции".