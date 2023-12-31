На Украине за сутки задержали 27 человек за попытку нелегально выехать из страны

Один из них был задержан на КПП, остальные пытались пересечь границу, минуя пункты пропуска, сообщили в Госпогранслужбе

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Украинские пограничники за сутки задержали 27 граждан, пытавшихся незаконно выехать из страны. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"За прошедшие сутки, 30 декабря, <...> за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержаны 27 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что один из них был задержан на КПП, остальные пытались пересечь границу, минуя пункты пропуска. Еще четырех мужчин не выпустили из страны, так как на контроле были выявлены "признаки подделки их документов", дающих право на выезд.

В украинских СМИ второй день распространяются видео и фото очередей на погранпунктах на границах со странами ЕС. По данным издания "Страна", автобусы и частные автомобили часами ждут проезда, в то время как сотрудники погранслужбы тщательно проверяют документы у мужчин. В соцсетях появилась информация, что инвалидам третьей группы, многодетным отцам и некоторым категориям водителей запрещают выезд. По словам очевидцев, на контрольно-пропускных пунктах появились представители военкоматов. При этом накануне в Госпогранслужбе заявили, что никаких дополнительных ограничений не вводилось, но объяснили ситуацию "усилением проверок".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти страны, которые делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, столкнулись с многочисленными трудностями, связанными с привлечением граждан в армию. На этом фоне президент Владимир Зеленский заявил, что военное командование запросило мобилизовать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек.

О законопроекте о правилах мобилизации

Поздно вечером 25 декабря в Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации. После того, как документ был размещен на сайте парламента, страница на некоторое время стала недоступна - сайт не справился с потоком желающих ознакомиться с текстом. Затем в украинских СМИ появилось множество экспертных комментариев и пояснений. В частности, многие издания обратили внимание, что формулировка "инвалиды третьей группы", которые по новым правилам подпадут под мобилизацию, включает людей без одного глаза, со слепотой на один глаз, без пальцев, почки, легкого или мочевого пузыря. К этой группе также относятся люди с культей руки, бедра или голени, неоперабельным дефектом челюсти, при котором человек не может нормально жевать и теряет вес, карликовостью и другими диагнозами.

Законопроект в нынешнем виде существенно сократит число категорий, имеющих право на отсрочку от мобилизации, а также вводит жесткие меры в отношении тех, кто не явится в военкоматы. Предполагается также возможность рассылать повестки в электронном виде, а власти неоднократно отмечали, что будут искать рычаги воздействия на скрывающихся от призыва за границей граждан.

Через день после публикации законопроекта в украинских СМИ и соцсетях появилось много фотографий очередей, которые возникли в консульствах страны за рубежом. Проживающие там украинцы стали массово обращаться за оформлением различных документов, чтобы успеть сделать это до принятия нового закона.