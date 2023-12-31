FT спрогнозировала победу Байдена на выборах и конец войны на Ближнем Востоке

Брюссель и Вашингтон продолжат финансировать Киев, а X обанкротится, заявили постоянные авторы газеты

ЛОНДОН, 31 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден победит Дональда Трампа на предстоящих выборах, больших войн на Ближнем Востоке и в Азии удастся избежать, Брюссель и Вашингтон продолжат финансировать Киев, а X (ранее Twitter) обанкротится. С такими прогнозом на 2024 год выступили постоянные авторы деловой газеты Financial Times (FT).

Как полагают обозреватели издания, если Трамп будет допущен к участию в борьбе за пост президента США, он не сможет обойти нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, однако сами ноябрьские выборы станут "самыми неприглядными в истории США". Согласно оценкам FT, Байден победит своего соперника с минимальным перевесом в голосах, который обеспечат избиратели, считающие второй срок "очевидно стареющего" президента-демократа меньшим злом, чем возвращение его вероятного соперника-республиканца в Белый дом.

Авторы прогнозов также ожидают, что администрация Байдена сможет преодолеть разногласия в Конгрессе, добившись выделения денег на оказание помощи Украине. При этом, в случае победы Трампа вопрос о финансировании Киева станет более проблематичным. В свою очередь, Евросоюз может уже в начале 2024 года найти способ разблокировать рассчитанный на четыре года пакет помощи Украине на €50 млрд, обойдя вето Венгрии.

"Однако Украине, скорее всего, по-прежнему будет крайне сложно добиться военного прорыва, поэтому на нее будут все сильнее давить, настаивая на переговорах с Москвой", - говорится в статье.

Издание считает маловероятной попытку Китая добиться воссоединения с Тайванем военным путем. В FT полагают, что пока Пекин продолжит идти к этой цели другими способами, сочетая военное устрашение с экономическими посулами, добиваясь международной изоляции Тайбэя и наращивая свое влияние во внутренней политике острова. В статье прогнозируется, что противостояние Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа не перерастет в масштабный региональный конфликт. Газета указывает, что в нем не заинтересованы ни Тегеран, ни Вашингтон, однако ситуация на израильско-ливанской границе останется крайне нестабильной.

FT предсказывает, что Лейбористская партия Великобритании во главе с Киром Стармером одержит победу на предстоящих в королевстве парламентских выборах, отстранив от власти консерваторов, которые руководят страной с 2010 года. На фоне усталости и противоречий внутри партии тори "крайне трудно представить, каким образом премьер-министр [Риши Сунак] сможет вернуть себе достаточно поддержки, чтобы удержаться у власти". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как ожидает издание, не без усилий, но сможет остаться на занимаемом посту.

Экономические прогнозы

Financial Times допускает, что в 2024 X, которую ранее приобрел Илон Маск, обанкротится. Отмечается, что владелец компаний SpaceX и Tesla может пойти на процедуру банкротства на фоне конфликта с рекламодателями, рассчитывая все равно сохранить контроль над компанией. Датский фармацевтический гигант Novo Nordick в 2024 году станет самой дорогостоящей компанией Европы благодаря своему препарату Ozempic, который используется для лечения ожирения.

Экономике США издание в краткосрочной перспективе прогнозирует так называемую мягкую посадку, которая предполагает стабилизацию при снижении уровня инфляции и отсутствии значительного роста безработицы. Однако уже через несколько месяцев ситуация может стать более сложной, если геополитическая напряженность и перебои в международной торговле приведут к росту инфляции и замедлению экономического роста в США. На этом фоне облигации станут более привлекательным финансовым инструментом для инвесторов. Авторы издания также ожидают, что в США и Европе 2024 год окажется богаче на публичные размещения акций.

Китай, согласно оценкам FT, благодаря различным мерам государственной поддержки экономики продолжит демонстрировать рост на уровне, уверенно превышающем 4% ВВП. При этом Банк Японии, вопреки некоторым прогнозам, не продолжит поднимать базовую ставку, которая к концу 2024 года будет находиться около нулевой отметки. Этому будет способствовать укрепление иены и не слишком значительный рост зарплат.