Император Японии в новогоднем обращении призвал к взаимопониманию

Нарухито выразил надежду на то, что 2024 год станет годом светлых надежд

ТОКИО, 31 декабря. /ТАСС/. Император Японии Нарухито в своем новогоднем обращении выразил надежду на то, что 2024 год станет годом светлых надежд, и призвал людей к взаимопониманию и поддержке, которые, по его мнению, необходимы для прекращения войн и конфликтов по всему миру. Об этом говорится в поступившем в распоряжении ТАСС официальном тексте обращения императора.

В Японии Новый год наступил в 18:00 по московскому времени.

"Мое сердце болит от того, что множество людей теряют свои жизни в войнах и конфликтах по всему миру. Для построения мира мы должны стремиться к взаимопониманию", - отметил Нарухито в письменном послании, выразив надежду на то, что в будущем году люди будут больше поддерживать друг друга и задумываться о нуждах друг друга.

Император Японии также выразил сожаление в связи с тем, что в минувшем году много людей пострадали от таких стихийных бедствий, как землетрясения, наводнения, тайфуны и мощные снегопады. "Помимо этого, думаю, что множество людей страдали от повышения цен", - добавил Нарухито. В заключение император Японии выразил надежду на то, что народ его страны и люди всего мира смогут провести 2024 год, неся в сердце светлую надежду и помогая друг другу.

63-летний император Нарухито и его жена Масако вступили на престол 1 мая 2019 года после того, как император Акихито (родился в 1933 году) отрекся от титула в связи с преклонным возрастом.