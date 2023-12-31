В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине

Несколько десятков человек провели митинг на центральной площади Дам, после чего прошли с белыми флагами под барабанную дробь по улицам города

АМСТЕРДАМ, 31 декабря. /ТАСС/. Очередная демонстрация в поддержку мира и против поставок оружия Украине прошла в Амстердаме. Несколько десятков человек провели митинг на центральной площади Дам, после чего прошли с белыми флагами под барабанную дробь по улицам города.

"Думаю, что лидеры западных стран больше не хотят давать деньги [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, они устали от него, - отметила в беседе с ТАСС один из организаторов акции Перта Оттенхоф. - Они хотят выйти из этого конфликта, не потеряв при этом своего лица. Мы же всегда были уверены в том, что Россия победит".

В целом, обратила внимание она, украинская тематика отходит на второй план и все меньше затрагивается СМИ на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Однако конфликт в секторе Газа также вызывает крайнюю обеспокоенность. "Люди начинают привыкать к войнам, насилию, пыткам, гибели детей, - подчеркнула активистка. - А наше правительство при этом только способствует всему этому".

"Они планирует передать истребители F-16 на Украину, передают запчасти для истребителей F-35 Израилю, чтобы бомбить сектор Газа, - сказала она. - И все это за наши деньги, деньги наших налогоплательщиков. Голландское правительство даже не выступает за прекращение огня в секторе Газа. Это просто нездоровая ситуация".

Со своей стороны активист по имени Макс отметил, что продолжит приходить на подобные митинги в поддержку мира и против войн. "Может, нас и не так много, но голос каждого человека в этой ситуации имеет значение", - подчеркнул он.