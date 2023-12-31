В ВСУ признали, что практически не способны сбивать российские ракеты

Западные системы ПВО защищают лишь некоторые участки, заявил представитель командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Воздушные силы Украины не способны сбивать большинство ракет, а западные системы противовоздушной обороны (ПВО) защищают лишь некоторые участки. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

По его словам, украинские силы ПВО, в частности, не могут сбивать авиационные, баллистические ракеты, а также ракеты комплекса С-300. "Понятно, что все это не сбивается. Все понимаем, что сбивать [зенитными ракетными комплексами] Patriot мы начали только в мае, и то только на каком-то участке, там, где он есть. Поэтому нужно понимать, что сбиваем только крылатые ракеты или Х-59", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По его словам, западные партнеры передали Украине недостаточное количество ЗРК Patriot, их нужно не менее 20. "Их мало, несколько батарей недостаточно, нам нужно 20, я бы еще накинул немного, чтобы действительно уже была стабильность", - добавил он.

Накануне Игнат признал, что украинские силы ПВО не сбили ни одной сверхзвуковой крылатой ракеты Х-22 с начала российской специальной военной операции.

Как ранее отмечали аналитики газеты The Washington Post, применение Россией на Украине "Кинжалов" и Х-22 показало, что США и их союзники не обладают аналогичным оружием, которое тяжело перехватить современными системами противоракетной обороны. По оценке отечественных и западных экспертов, даже современные комплексы ПВО не в состоянии гарантированно сбить такие российские ракеты.

Западные страны после начала специальной военной операции передали Киеву в том числе системы ПВО SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS и Crotale, однако украинские власти заявляют, что полученных комплексов недостаточно. Как ранее признавал Игнат, главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киеву очень сложно работать с западными партнерами по вопросу поставок дополнительных комплексов Patriot.