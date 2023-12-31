31 декабря, 16:05
Военная операция на Украине

В ВСУ признали, что практически не способны сбивать российские ракеты

Западные системы ПВО защищают лишь некоторые участки, заявил представитель командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Воздушные силы Украины не способны сбивать большинство ракет, а западные системы противовоздушной обороны (ПВО) защищают лишь некоторые участки. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

По его словам, украинские силы ПВО, в частности, не могут сбивать авиационные, баллистические ракеты, а также ракеты комплекса С-300. "Понятно, что все это не сбивается. Все понимаем, что сбивать [зенитными ракетными комплексами] Patriot мы начали только в мае, и то только на каком-то участке, там, где он есть. Поэтому нужно понимать, что сбиваем только крылатые ракеты или Х-59", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По его словам, западные партнеры передали Украине недостаточное количество ЗРК Patriot, их нужно не менее 20. "Их мало, несколько батарей недостаточно, нам нужно 20, я бы еще накинул немного, чтобы действительно уже была стабильность", - добавил он.

Накануне Игнат признал, что украинские силы ПВО не сбили ни одной сверхзвуковой крылатой ракеты Х-22 с начала российской специальной военной операции.

Как ранее отмечали аналитики газеты The Washington Post, применение Россией на Украине "Кинжалов" и Х-22 показало, что США и их союзники не обладают аналогичным оружием, которое тяжело перехватить современными системами противоракетной обороны. По оценке отечественных и западных экспертов, даже современные комплексы ПВО не в состоянии гарантированно сбить такие российские ракеты.

Западные страны после начала специальной военной операции передали Киеву в том числе системы ПВО SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS и Crotale, однако украинские власти заявляют, что полученных комплексов недостаточно. Как ранее признавал Игнат, главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киеву очень сложно работать с западными партнерами по вопросу поставок дополнительных комплексов Patriot. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине