Хуситы взяли ответственность за ракетный удар по контейнеровозу Maersk Hangzhou

Официальный представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа утверждает, что хуситы атаковали судно после того, как его экипаж отказался "реагировать на предупреждения"

ДУБАЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар противокорабельными ракетами по контейнеровозу Hangzhou, принадлежащему датской компании Maersk. Об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морским силам Йемена удалось провести операцию против контейнеровоза Maersk Hangzhou, который направлялся в один из портов оккупированной Палестины и был атакован противокорабельными ракетами", - сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Хуситы атаковали судно после того, как его экипаж отказался "реагировать на предупреждения", утверждает представитель "Ансар Аллах". Он также подчеркнул, что члены движения продолжат наносить удары по судам, направляющимся в Израиль.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в субботу контейнеровоз Hangzhou, шедший под флагом Сингапура, подвергся обстрелу в южной части Красного моря, одна ракета попала в судно. После того как судно подало сигнал бедствия, к нему выдвинулись эсминцы Gravely и Laboon. По утверждению командования, по пути к судну Gravely сбил две противокорабельные ракеты, выпущенные с подконтрольной хуситам территории.

В воскресенье командование сообщило о втором нападении на Hangzhou. По данным CENTCOM, хуситы на четырех небольших лодках приблизились к судну, открыли огонь и попытались подняться на борт. Группа безопасности Hangzhou открыла ответный огонь, а вертолеты ВМС США, находившиеся неподалеку на двух американских авианосцах, потопили три лодки. Четвертая покинула район происшествия.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной хуситам территории.

В ответ на действия "Ансар Аллах" власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.