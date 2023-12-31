Погранслужба Украины проверяет дополнительные документы у мужчин с отсрочкой

Именно в связи с этим в пунктах пропуска на выезде из страны возникают очереди, пояснил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Украинские пограничники могут дополнительно запрашивать выписки из военкоматов у мужчин, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, комментируя возникновение очередей в пунктах пропуска на выезде из страны.

По его словам, другие документы, подтверждающие право на выезд, могут быть подделкой. "Учитывая, что мы неоднократно выявляли подделки документов, связанных с многодетными отцами, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы - прим. ТАСС). Это могут быть выписки из протокола ТЦК о принятом решении по отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах", - сказал он в комментарии изданию "Общественное. Новости".

В украинских СМИ второй день распространяются видео и фото очередей на погранпунктах на границах со странами ЕС. По данным издания "Страна", автобусы и частные автомобили часами ждут проезда, в то время как сотрудники погранслужбы тщательно проверяют документы у мужчин. В соцсетях появилась информация, что инвалидам третьей группы, многодетным отцам и некоторым категориям водителей запрещают выезд. По словам очевидцев, на контрольно-пропускных пунктах появились представители военкоматов. При этом накануне в Госпогранслужбе заявили, что никаких дополнительных ограничений не вводилось, но объяснили ситуацию "усилением проверок".