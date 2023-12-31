В Казахстане примут меры по утверждению "диктатуры закона и порядка"

Президент республики Касым-Жомарт Токаев отметил, что в 2023 году в рамках политики обеспечения верховенства закона в стране приняли "конкретные меры в этом направлении"

АСТАНА, 31 декабря. /ТАСС/. Казахстан в 2024 году примет комплексные меры по утверждению "диктатуры закона и порядка". Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в новогоднем поздравлении.

"В новом году мы продолжим системные реформы, нацеленные на укрепление нашей государственности, повышение благополучия народа. Мы примем комплексные меры для утверждения в обществе диктатуры закона и порядка", - отметил Токаев в поздравлении, опубликованном в газете "Казахстанская правда".

Глава республики напомнил, что в 2023 году в рамках политики обеспечения верховенства закона были "приняты конкретные меры в этом направлении". "Продолжается работа по возврату незаконно приобретенных экономических активов. Возвращенные государству средства уже идут на благо народа, к примеру, на строительство школ", - подчеркнул Токаев. По его оценке, уходящий год был отмечен "впечатляющими успехами, яркими моментами и важными событиями. В целом экономика Казахстана выросла на 4,9%".

Казахстанский лидер указал, что в республике "твердо встали на путь созидания справедливого Казахстана - государства равных возможностей для всех".

В конце октября на церемонии вручения государственных наград Токаев заявил, что Казахстан будет "твердо проводить политику нетерпимости к любым проявлениям радикализма, экстремизма, правового нигилизма, бытового вандализма".

В 2019 году бывший главы страны Нурсултан Назарбаев заявил об отставке, указав на необходимость прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразования в республике. В соответствии с конституцией полномочия главы государства были тогда возложены на Токаева как председателя Сената. В июне 2019 года Токаев одержал победу на президентских выборах. В ноябре 2022 на внеочередных выборах он был вновь избран президентом Казахстана.