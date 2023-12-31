Королева Дании отречется от престола 14 января

Маргрете II правила страной 52 года

ГААГА, 31 декабря. /ТАСС/. Королева Дании Маргрете II отречется от престола 14 января 2024 года после 52 лет правления. Об этом говорится в заявлении Маргрете II, опубликованном на сайте королевского дворца.

"В феврале этого года мне сделали обширную операцию на спине. Все прошло хорошо благодаря компетентности врачей, что заботились обо мне. Тем не менее, операция дала повод задуматься о будущем - не пора ли мне передать ответственность следующему поколению. Я решила, что сейчас самое подходящее время. 14 января 2024 года, спустя 52 года после того, как я стала преемницей своего любимого отца, я отрекусь от престола и передам его своему сыну, кронпринцу Фредерику", - говорится в публикации. На данный момент королеве 83 года.

О королеве Дании

Маргрете Александрина Торхильдур Ингрид - наследница древних скандинавских королей, британской королевы Виктории и российской императрицы Марии Федоровны - датской принцессы Дагмары, ставшей женой императора Александра III.

Наследная принцесса Маргрете получила образование в университетах Копенгагена и Орхуса, Парижа и Лондона, а также в Школе командиров авиаэскадрилий датского женского корпуса. Со своим будущим супругом, графом Анри де Лаборд де Монпеза, она познакомилась в Лондоне, где он находился на дипломатической службе. У королевской четы два сына - кронпринц Фредерик и принц Йоахим.

На трон Маргрете II вступила 15 января 1972 года под девизом "Божья помощь, народная любовь, процветание Дании". Королева не ограничивается выполнением представительских обязанностей, она также принимает на аудиенциях подданных по их просьбе. Маргрете II говорит на пяти языках, она перевела на датский произведения Симоны де Бовуар и вела переписку с Джоном Рональдом Руэлом Толкиеном.

Королева - состоявшийся художник и дизайнер, автор костюмов и декораций к ряду балетов, театральных и телевизионных постановок, а также книжных иллюстраций и почтовых марок. Так, к Рождеству 2008 года она подготовила сценографию к детскому балету по известной русской сказке "Снегурочка", которая, по собственному признанию, особенно ее тронула.

Королева Дании была первым европейским монархом, посетившим СССР. Прибыв в Ленинград на королевской яхте "Даннеброг" в 1975 году, она встречалась в Москве с Николаем Подгорным и Алексеем Косыгиным. В 2003 году Маргрете II дала высочайшее согласие на перезахоронение праха императрицы Марии Федоровны в России.

О кронпринце Фредерике

Фредерик Андре Хенрик Кристиан родился 26 мая 1968 года. В 1993 году окончил Гарвардский университет (США), в 1995 года получил степень кандидата политических наук в Орхусском университете. Наследник престола проходил военную службу в рядах армии Дании, ВМС и ВВС, является офицером всех видов вооруженных сил.

Женат, имеет четырех детей. Отмечен различными датскими и зарубежными наградами.

