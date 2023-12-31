В Киеве в 2023 году повреждено 63% энергетических объектов

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что к нынешнему отопсезону в столице впервые построили "сооружения физической защиты энергообъектов", а также были подготовлены схемы резервного энергоснабжения

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. В 2023 году 63% энергетических объектов Киева получили повреждения, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, подводя итоги года.

"Было повреждено 63% энергетических объектов города", - цитирует его пресс-служба администрации в своем Telegram-канале.

По его словам, к нынешнему отопительному сезону в Киеве впервые построили "сооружения физической защиты энергообъектов", а также были подготовлены схемы резервного энергоснабжения. Попко добавил, что Киев получил существенную помощь от западных партнеров, в том числе генераторы и другое энергооборудование.