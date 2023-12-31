Армия Израиля заявила о нанесении новых ответных ударов по Ливану

В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что в течение дня атаковали три террористических отряда на территории республики

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 декабря. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали обстрелы территории еврейского государства из Ливана и ответили на них огнем артиллерии. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ранее сегодня были зафиксированы два запуска [снарядов] из Ливана в сторону территории Израиля. Артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по местам, откуда велись обстрелы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "в течение дня танки и вертолеты ЦАХАЛ атаковали три террористических отряда на территории Ливана".