В Узбекистане 2024 год объявили годом поддержки молодежи и бизнеса

Президент республики Шавкат Мирзиёев отметил, что в центре внимания будут вопросы создания новых рабочих мест, роста доходов населения, увеличатся размеры заработной платы, пенсий, стипендий и пособий

ТАШКЕНТ, 31 декабря. /ТАСС/. Наступающий 2024 год в Узбекистане объявили годом поддержки молодежи и бизнеса и построения сильной экономики. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

"Наши основные задачи - возвышение чести и достоинства человека, обеспечение интересов населения и построение сильной экономики. 2024 год мы объявили в Узбекистане Годом поддержки молодежи и бизнеса", - сказал Мирзиёев, поздравляя соотечественников с наступающим Новым годом. По его словам, в новом году будет активизировано привлечение иностранных инвестиций, формирование широких возможностей для предпринимательства и частной собственности, уделено особое внимание развитию науки, инноваций, IТ-сферы, созданию "зеленых" и цифровых технологий.

Президент отметил, что в центре внимания будут вопросы создания новых рабочих мест, роста доходов населения, увеличатся размеры заработной платы, пенсий, стипендий и пособий. Продолжится всемерная поддержка женщин и представителей старшего поколения, будет поднято на совершенно новый уровень развитие социальной сферы.

"Приоритетной задачей останется укрепление независимости родины, боевого потенциала вооруженных сил. Одним словом, мы мобилизуем все силы и возможности для построения новой жизни, нового Узбекистана", - подытожил президент.