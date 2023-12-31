Макрон призвал на выборах в Европарламент высказаться о продолжении помощи Киеву

Президент Франции отметил, что "нужно выбрать между тем, чтобы развивать Европу дальше или блокировать ее"

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Французы на предстоящих выборах в Европарламент в июне 2024 года должны будут высказаться по поводу продолжения поддержки Украины. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к французам по случаю Нового года.

"В июне следующего года [когда состоятся выборы в Европарламент] французским избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета", - сказал Макрон

По его словам, французам предстоит сделать выбор между тем, чтобы "остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам". "Нужно выбрать между тем, чтобы развивать Европу дальше или блокировать ее", - считает он.

Выборы в Европейский парламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 года.